Las Diablas conocieron a sus rivales para el Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026

La selección chilena femenina de hockey césped, conoció este martes sus rivales de la fase de grupo del Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026, en el sorteo realizado en Amsterdam.

Las dirigidas por Cristóbal Rodríguez, formarán parte del Grupo A junto a Países Bajos, Australia y Japón.

El cuadro local es el número 1 del mundo y la mayor potencia de este deporte. En el caso de las otras dos selecciones, las oceánicas son octavas y las asiáticas asoma décimo quintas.

Como último antecedente, las Diablas vencieron a australianas y japonesas en las Qualifiers Santiago 2026. Frente a Australia se impusieron en grupos por 2-1 y 1-0 en la final. A las niponas las doblegaron 2-0 en shootouts luego del 1-1 en el tiempo reglamentario.

La cita mundialista se realizará entre el 15 y 30 de agosto.

Conoce los grupos del Mundial: