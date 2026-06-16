Las Diablas tropezaron ante Nueva Zelanda en la Nations Cup de Auckland

Las Diablas (11°) afrontaron la madrugada de este martes uno de los desafíos más exigentes de la fase grupal de la Nations Cup Auckland 2026 al enfrentar a Nueva Zelanda (10°), selección anfitriona y una de las candidatas al título en un duelo que se inclinó a favor de las locales por un ajustado 3-2.

Chile volvió a mostrar carácter competitivo y encontró respuestas ofensivas a través de María Jesús Maldonado y Simone Avelli, autoras de las conquistas nacionales. El conjunto dirigido por Cristóbal Rodríguez batalló hasta los minutos finales y generó opciones para mantenerse en disputa frente a un rival top ten del circuito internacional.

Más allá del resultado, el encuentro dejó aspectos positivos para el combinado nacional de cara al cierre de la fase grupal. Chile continúa en carrera en el Grupo B y buscará la clasificación a semifinales en el último encuentro de este miércoles frente a Corea del Sur.

Las dos selecciones que más puntos sumen por cada grupo avanzarán a la ronda de las mejores cuatro. El primero del Grupo A se medirá ante el segundo del Grupo B y el segundo del A se enfrentará al mejor del B.

Luego de la victoria 2-0 sobre Francia y la caída contra Nueva Zelanda, las Diablas cerrarán este miércoles 17 de junio el Grupo B de la Nations Cup 2026. Buscando el paso a las semifinales, enfrentarán a Corea del Sur (18°) en el partido programado a las 23:45 horas de Chile.

Un triunfo sobre las asiáticas les asegurará un lugar entre las cuatro mejores. Si empatan deberán mirar el duelo entre Francia y Nueva Zelanda, donde una amplia victoria europea podría alterar la definición de la zona. Una derrota las deja sin opciones de luchar por el título y el cupo a la Pro League.

La jornada ante Nueva Zelanda tuvo además un significado especial para Chile y Natalia Salvador. La histórica arquera de las Diablas alcanzó los 100 partidos internacionales con la selección absoluta, transformándose en una de las referentes más importantes de la historia reciente del hockey nacional.