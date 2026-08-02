Finalmente, ya viene: Vozinha tomó el avión a Chile para firmar por Colo Colo

Tras múltiples rumores desde el extranjero, pese a las palabras de su representante a Cooperativa Deportes y otros medios, el arquero Vozinha tomó rumbo a Chile para sellar su comentado fichaje por Colo Colo.

A primera hora de este domingo el golero caboverdiano se embarcó desde Madrid hacia Santiago, luego de dos prórrogas solicitadas al "Cacique" para resolver asuntos personales.

El periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en fichajes, compartió una fotografía de Vozinha ya ubicado en su asiento de la aeronave. Además circuló una fotografía de un chat de Whatsapp donde una seguidora se fotografió con el golero revelación del Mundial.

Posteriormente el medio chileno Minuto 90 ratificó la información con un video del caboverdiano en la puerta de embarque.

De esta manera, se desvanecen los rumores sobre la presunta irrupción del club marroquí Renaissance de Berkane y es cuestión de horas para que Josimar Dias llegue a nuestro país para, finalmente, vestirse de albo.

Según información de Cooperativa Deportes, Vozinha llegará a Chile alrededor de las 20:30 horas de este mismo domingo, en un vuelo operado por la areolínea Iberia.