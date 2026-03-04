Los Diablos empataron con Francia y quedaron sin chances de clasificar al Mundial de Hockey Césped

Los Diablos quedaron sin chances de clasificar al Mundial de Hockey Césped que se disputará en Países Bajos y Bélgica, tras empatar 3-3 ante Francia este miércoles en el Parque Estadio Nacional, en el cierre del Grupo A del Mundial.

El resultado dejó al Team Chile en el último lugar del grupo, con solo tres puntos, producto de los empates con Gales, Escocia y Francia, y ahora deberá pelear por puestos secundarios (quinto al octavo lugar).

Los goles de Chile fueron de Juan Amoroso (doblete) y uno de Vicente Goñi, mientras que para Francia anotaron Victor Charlet y Benjamín Marqué.

El próximo desafío de Los Diablos será el viernes 6 de marzo, ante Canadá, a las 15:15 horas (18:15 GMT).