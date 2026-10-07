En conversación con Cooperativa Deportes durante las Tardes Deportivas, el extécnico del seleccionado chileno femenino de hockey patín, Rodrigo Quintanilla, rememoró los 20 años de la coronación mundial de "Las Marcianitas".

"Fuimos homenajeados después de 20 años del logro más importante del deporte colectivo en Chile, que es ser campeón del mundo. No sé si tenemos otros deportes que lo hayan logrado", sostuvo.

LEER ARTICULO COMPLETO