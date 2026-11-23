Mario Salas, DT del Cobreloa campeón de la Liga de Ascenso 2026, conversó con Cooperativa Deportes sobre el retorno a la máxima categoría y se refirió a los insultos de algunos de sus jugadores contra Humberto Suazo, técnico de San Luis, en el festejo tras la final ante los quillotanos.

Salas señaló que "evidentemente son cosas que no deben pasar", pero también expuso que "es un momento de euforia donde uno está más dominado por la pasión que por la razón. No soy quién para juzgar a los muchachos":

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