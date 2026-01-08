Francisca Crovetto retomó sus entrenamientos tras ser madre: Qué bien se siente

La chilena Francisca Crovetto, campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, compartió este miércoles una significativa noticia: su regreso a los entrenamientos tras convertirse en madre.

A través de sus redes sociales, la deportista nacional anunció que volvió a disparar luego de cinco meses alejada de la competencia.

La lanzadora contó que dejó de entrenar en la semana 30 de embarazo y que su retorno se produce tras un exigente proceso personal, que incluyó los primeros meses de cuidado de su hija."Y llegó el día", escribió la atleta.

"Aquí estoy de vuelta. Qué bien se siente", señaló, recibiendo múltiples muestras de apoyo y felicitaciones por parte de seguidores y figuras del deporte nacional.

Ahora Crovetto, combinará la alta competencia con la maternidad y se comenzará su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.