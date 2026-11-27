La selección chilena sub 17 logró un valioso triunfo por 0-1 ante Montenegro en duelo válido por la tercera fecha del Mundial de la categoría de Catar 2026 para asegurar el primer lugar del Grupo J.

El elenco nacional dominó buena parte del duelo, y tuvo las mejores chances de anotar al desperdiciar un lanzamiento penal a los 20 minutos en los pies de Bayron Barrera.

Tras cartón, el elenco nacional se mantuvo en terreno contrario y a los 32 minutos una buena jugada hilvanada por la Roja terminó con Baltazar Orostica marcando el único gol del encuentro.

En el segundo tiempo, el elenco balcánico buscó la paridad, pero Chile defendió bien, y terminó ganando el duelo y sellando la clasificación.

La Roja llegó a seis puntos y ganó la serie pese a empatar en puntos con Argelia, que terminó segundo por diferencia de goles (+2 de Chile contra 0 de los norafricanos) pero que igualmente clasificó.

Con esto, el elenco nacional se verá las caras ante uno de los mejores segundos de la fase grupal.