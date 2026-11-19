La Unión de Federaciones Árabes (UAFA) anunció este jueves su apoyo a la candidatura del actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para un nuevo mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial durante el periodo 2027-2031.

En un comunicado, la UAFA, compuesta por 22 federaciones, expresó su respaldo a la continuidad del dirigente suizo, en reconocimiento a sus esfuerzos y contribuciones al desarrollo y crecimiento del fútbol durante su gestión, así como a su papel en el impulso y la sostenibilidad de este deporte a escala mundial.

El apoyo de la organización árabe se suma a los movimientos en torno a las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo en Rabat (Marruecos), en las que Infantino aspira a renovar su mandato.

El dirigente suizo, de 56 años, preside la FIFA desde febrero de 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter en plena crisis institucional provocada por el escándalo de corrupción conocido como "FIFA Gate".

Durante sus casi 11 años al frente del organismo, Infantino impulsó reformas estructurales y económicas, entre ellas la ampliación del Mundial masculino a 48 selecciones, la implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) y el incremento de las inversiones en las federaciones nacionales.

Su gestión también está marcada por diversas controversias, entre ellas su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, la elección de Catar y Arabia Saudita como sedes mundialistas y las críticas por la ausencia de sanciones a Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

Infantino es uno de los tres aspirantes anunciados a la presidencia de la FIFA, junto al francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y el japonés Kohzo Tashima, expresidente de la Asociación de Fútbol de Japón y actual presidente honorario de ese organismo.

Las candidaturas deberán ser validadas antes de la votación prevista para el próximo 18 de marzo en la capital marroquí.