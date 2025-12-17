Luis Díaz Cid obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos informó que Luis Díaz Cid fue reconocido por sus pares como Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2025.

Díaz Cid ha desarollado su carrera en diferentes e importantes medios de comunicación de la Región del Biobío, comenzando su carrera en Malleco, en la radio de su ciudad natal.

Posteriormente, Díaz emigró a Concepción, en donde hizo carrera en medios escritos, como los diarios El Sur y Crónica, además de registrar pasos por la televisión local.

Paralelamente, fue corresponsal y comentarista de nuestra casa radial, Cooperativa.

El gremio destacó que "estampó una a impronta indeleble, gracias a expresiones como 'bajo los tres tubos' o su definición del viejo recinto de Las Higueras de Talcahuano, al cual bautizó como 'un coqueto estadio', frases patentadas que son replicadas hasta hoy".

Díaz Cid recibirá este reconocimiento en la ceremonia del Mejor de los Mejores, que se celebrará el lunes 29 de diciembre, a las 12:00 horas (15:00 GMT), en el teatro Municipal de Las Condes.

Junto a Díaz Cid, también serán galardonados los siguientes profesionales: