Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.7°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno

En medio de críticas por reconstrucción, Poduje y Montes tienen reunión bilateral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futuro ministro de Vivienda aseguró que solamente se han repuesto el 10 por ciento de las viviendas afectadas, mientras que el gobierno la cifró en 45 por ciento.

También se reúnen el canciller Alberto van Klaveren con el futuro ministro Francisco Pérez Mackenna.

En medio de críticas por reconstrucción, Poduje y Montes tienen reunión bilateral
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio de diversas versiones por las cifras de reconstrucción en Valparaíso, este martes se reunieron el saliente ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el futuro titular de la cartera, Iván Poduje.

En las últimas jornadas, Poduje aseguró que solamente se ha cumplido con el 10 por ciento de la reconstrucción tras los incendios, cifra que contrasta con el 45 por ciento anunciado por el gobierno actual.

Antes de la cita, Poduje calificó como "normales" las discrepancias y dijo que el tema se abordará en el marco del "proceso institucional".

En paralelo, también se reúnen durante esta jornada el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna con el actual titular de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, Pérez Mackenna planteó que "este es un tema que le pertenece al Presidente de la República en ejercicio, nosotros somos respetuoso de la tradición republicana y por lo tanto, como ha dicho el Presidente electo, es un tema que vamos a ver nosotros a partir del 11 de marzo".

Se espera que mañana se reúnan los representantes de Hacienda y el viernes será el momento del Ministerio de la Mujer.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada