En medio de críticas por reconstrucción, Poduje y Montes tienen reunión bilateral

En medio de diversas versiones por las cifras de reconstrucción en Valparaíso, este martes se reunieron el saliente ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el futuro titular de la cartera, Iván Poduje.

En las últimas jornadas, Poduje aseguró que solamente se ha cumplido con el 10 por ciento de la reconstrucción tras los incendios, cifra que contrasta con el 45 por ciento anunciado por el gobierno actual.

Antes de la cita, Poduje calificó como "normales" las discrepancias y dijo que el tema se abordará en el marco del "proceso institucional".

En paralelo, también se reúnen durante esta jornada el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna con el actual titular de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, Pérez Mackenna planteó que "este es un tema que le pertenece al Presidente de la República en ejercicio, nosotros somos respetuoso de la tradición republicana y por lo tanto, como ha dicho el Presidente electo, es un tema que vamos a ver nosotros a partir del 11 de marzo".

Se espera que mañana se reúnan los representantes de Hacienda y el viernes será el momento del Ministerio de la Mujer.