Caso Barriga: Preparación de juicio oral se postergó para seis meses más

A petición de la defensa, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago accedió a reprogramar la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ind-UDI), que se desarrollará en seis meses más.

La cita que se realizaba este martes, con miras a que el proceso por delitos de corrupción comenzara a la brevedad posible, finalmente se reanudará el 4 de agosto, a partir de las 9:30 horas.

La defensa solicitó postergarla atendida una falta de tiempo para revisar en su totalidad la "enorme cantidad de archivos e información" en la carpeta investigativa del caso, equivalente a cerca de 32 terabytes.

El Ministerio Público no habló de una estrategia dilatoria por parte de los abogados de Barriga, pero desde el Municipio de Maipú -querellante en el caso- apuntaron que esto no hace más que aplazar el juicio.

En el marco de esta causa, abierta hace poco más de cuatro años, la exalcaldesa está imputada por los delitos de fraude al fisco por 33.500 millones de pesos, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Barriga: El juicio es la única forma de probar mi inocencia

A su llegada al Centro de Justicia de Santiago esta mañana, la exjefa comunal reiteró a la prensa que no es culpable de lo que se le acusa: "Uno no quisiera estar en estas instancias, pero es la única forma de probar la inocencia".

"Hay que ver cómo se desarrollan los juicios primero (...) se tendrán que comprobar las acusaciones, para eso es el juicio", añadió Barriga.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó 37 años de presidio, mientras que la Fiscalía pidió más de 23 años de cárcel para la imputada.

Si llega a ser condenada, los períodos que ha pasado bajo prisión preventiva y arresto domiciliario serán abonados a la pena determinada por el tribunal.

Desde abril de 2025, y pese a los intentos de la Fiscalía por volver a encarcelarla, Barriga cumple la cautelar de arresto domiciliario nocturno a la espera del juicio.