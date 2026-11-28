El fallo en el semáforo de salida de la carrera sprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP provocó el incendio de la Ducati Desmosedici GP26 de Marc Márquez, leyenda de la disciplina que este fin de semana pone fin a su exitosa carrera.

El vehículo del corredor español se prendió fuego por un desperfecto producto de la espera en la línea de largada ante la descompostura del semáforo.

Aunque la situación fue controlada de inmediato para que no pasara a mayores, Marquez fue penalizado con dos vueltas largas. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se llevó la prueba rápida y la "pole position" para el cierre del año este domingo 29 de noviembre a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).

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