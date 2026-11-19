El piloto español Mario Román conquistó por tercera vez Red Bull Los Andes e igualó el récord del chileno Benjamín Herrera como máximo ganador de la competencia de Hard Enduro, cuya décima edición reunió a cerca de 200 participantes y más de cinco mil espectadores en Nido de Cóndores, en la precordillera de Santiago.

Román completó las cinco vueltas del exigente circuito con un tiempo de 02h11'01'', superando por más de 13 minutos al sudafricano Wade Young y por casi 17 al sueco Eddie Karlsson, quien compitió sobre una motocicleta eléctrica. "Fue una gran carrera, estoy muy contento. Para ser sincero la vi negra en algún momento porque la moto estaba teniendo algunos fallos mecánicos que después logramos solucionar", comentó el español, quien ganó las tres ediciones en las que participó.

El mejor representante nacional fue Benjamín Herrera, quien finalizó cuarto, a casi 20 minutos del vencedor, después de enfrentar dificultades físicas durante la carrera. "Muy duro, este año estuvo muy duro por el calor. Desde la segunda vuelta empecé con los calambres, me quedé sin agua en la tercera, así que uno de los años más complicados para mí, pero contento por haber terminado. El cariño y el apoyo de la gente hizo que lograra cruzar la meta", expresó el chileno.