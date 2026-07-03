Egipto eliminó a Australia en penales e hizo historia con su paso a octavos del Mundial

Egipto hizo historia este viernes en Texas, ya que tras igualar 1-1 ante Australia en el AT&T Stadium de Dallas, venció por 4-2 en penales y clasificó por primera vez a los octavos de final en el Mundial 2026, donde aguarda por rival entre Argentina y Cabo Verde.

En un cruce que reunió a dos selecciones que venían entre dudas a dieciseisavos, fueron los africanos quienes tempranamente golpearon cuando Emam Ashour (12') rompió una sequía de 92 años sin goles para su país en fase eliminatoria de un Mundial con la apertura de la cuenta.

Pese al empuje oceánico y las constantes proyecciones de Jordan Bos, la retaguardia egipcia sostuvo la ventaja hasta el complemento, donde un infortunio terminó con Mohamed Hany (55') anotando nuevamente en contra su propio arco para la paridad.

Las ocasiones del encuentro escasearon y los "Faraones" solo tendrían su mejor chance en los descuentos, ya que antes del alargue Patrick Beach (90+2') se vistió de héroe con una sensacional atajada para los "Socceroos".

Pese al esfuerzo del meta de Melbourne City, Tony Popovic apostó por la experiencia de Mathew Ryan (118'), quien ingresó exclusivamente para afrontar la tanda de penales en Dallas.

En la definición desde los doce pasos, Egipto exhibió una frialdad envidiable. Tras el fallo inicial de Souttar, los africanos tomaron ventaja con los aciertos de Saber y Rabia, sumado a una sutil ejecución de Mohamed Salah a lo "Panenka".

El desenlace llegó cuando Lucas Herrington estrelló su disparo en el horizontal, permitiendo que Hossam Abdelmaguid convirtiera el penal decisivo para sellar la clasificación.

Con esta histórica victoria, los de Hossam Hassan se instalaron en los octavos de final y deberá viajar a Atlanta para disputar su próximo desafío el 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium.