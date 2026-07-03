Australia y Egipto protagonizan un cruce de bajo perfil en los 16avos del Mundial 2026

Australia y Egipto juegan este viernes en el AT&T de Dallas, desde las 14:00 horas (18:00 GMT), en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un partido de bajo perfil, pero igual de trascendente que el resto de las llaves.

La gran incógnita de este compromiso gira alrededor de la figura de Mohamed Salah. El crack egipcio tuvo problemas físicos ante Irán y de su nivel depende lo que pueda hacer la escuadra africana.

La formación de Egipto será con Mustafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Marawan Attia, Mahoud Saber, Emman Ashour, Mustafa Ziko; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Australia, por su lado, afronta el desafío sabiendo que la presión del favoritismo es de los rivales, y planea repetir el guión que le permitió empatar con Paraguay en la fase grupal.

La selección oceánica, curiosamente, es el último equipo "asiático" en el torneo, ya que desde 2006 que juegan las clasificatorias en la Confederación de Asia (AFC), por lo que representan a esa zona, tras las eliminaciones de Corea del Sur, Uzbekistán, Catar, Irán, Irak, Arabia Saudita y Japón.

La formación de Australia será con Patrick Beach; Alessandro Circati; Harry Souttar; Lucas Herrington; Jordan Bos; Jackson Irvine; Aiden O'Neill; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.

El duelo será arbitrado por el juez uruguayo Gustavo Tejera.

El ganador de este partido enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

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