Beccacece puso en duda su futuro en Ecuador tras la eliminación: Agradecido de la aventura

El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, lamentó la eliminación de sus dirigidos del Mundial 2026 tras perder con México este martes por los 16avos de final, asegurando que fueron "superados" y dejando en dudas su continuidad en el cargo.

"Hemos sido muy superados el primer tiempo. Después creo que reaccionamos, (pero) no encontramos el gol que nos hubiese dado un poco más de ánimo", afirmó el argentino tras el partido, que terminó 2-0 a favor del equipo azteca.

Además, sin profundizar en el desarrollo del encuentro, Beccacece puso un manto de dudas respecto a su futuro como director técnico de Ecuador, dejando un mensaje de agradecimiento al país.

"Agradecido de todo lo que ha sido esta aventura, este viaje. A los futbolistas y al país, no tengo reproche, solo agradecimientos", cerró el DT.

El seleccionado ecuatoriano se despide de la cita mundialista con un triunfo ante Alemania, un empate frente a Curazao y derrotas ante Costa de Marfil y México.