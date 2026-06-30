Canciller alemán pidió no burlarse de la selección tras la eliminación ante Paraguay

El canciller alemán Friedrich Merz pidió no someter a la selección de Alemania a un escarnio público después de la eliminación ante Paraguay en el Mundial, en medio de las fuertes críticas que recibió el equipo por su nueva decepción internacional.

Merz publicó un segundo mensaje de apoyo al plantel luego de que una primera reacción generó molestia en medios y usuarios alemanes, que consideraron demasiado benévola su mirada sobre el rendimiento del equipo.

"Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestras burlas", escribió el jefe de Gobierno germano en su cuenta de X.

La controversia surgió porque, tras la caída frente a Paraguay, Merz elogió a la selección alemana y aseguró que el equipo entusiasmó al país con su esfuerzo y espíritu colectivo, pese a la eliminación. El mensaje provocó incredulidad entre hinchas y medios locales, que cuestionaron qué partido vio el canciller.

El diario Bild fue especialmente duro y sostuvo que Merz, al igual que el seleccionador Julian Nagelsmann, parecía vivir "en una realidad paralela". El tabloide también apuntó que ambos fueron incapaces de reconocer errores y asumir responsabilidades tras el fracaso.

La eliminación dejó a Alemania envuelta en una crisis deportiva y comunicacional, con Nagelsmann bajo presión, la prensa disparando contra el rendimiento del equipo y ahora también con el canciller obligado a matizar su respaldo para pedir unidad en medio de las burlas.