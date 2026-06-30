Timonel PPD: "Republicanos está trabajando para Johannes Kaiser y no para Kast"

El presidente del PPD, Raúl Soto, retomó este martes en El Primer Café sus discusiones con el diputado republicano Agustín Romero, e insistió en su crítica de la semana pasada sobre el "retorno de la 'superioridad moral'" a la política chilena, pero esta vez desde el lado de la derecha.

"Se enojó un poco el diputado Romero (con tal planteamiento), pero parece que hartos dirigentes políticos, incluso de la derecha, comparten el análisis", vista la "actitud arrogante, altanera, de querer imponer verdades absolutas sin ninguna posibilidad o espacio al diálogo" que muestra el Partido Republicano, indicó Soto.

Expresión de esto, argumentó, es la acusación constitucional contra Nicolás Grau, que "tiene un carácter exclusivamente político, sin ningún sustento constitucional ni económico", y que ya "está suficientemente deslegitimada" para ser viable en el Senado, a la vez que genera un "daño evidente" al Gobierno, en momentos en que "se están tramitando temas tan importantes como la reforma tributaria" y una serie de otros pendientes del programa de Kast, argumentó.

Soto resaltó que el Gobierno en el Parlamento "tiene mayoría, pero una mayoría muy frágil, que se puede caer por una decisión judicial", a propósito de las situaciones que enfrentan los senadores Miguel Ángel Calisto (Demócratas) y Camila Flores (Renovación Nacional).

La AC "¿le hace daño al Gobierno de Kast? Sí. Entonces la pregunta es: ¿para quién está trabajando Republicanos, si no es para el Presidente Kast? Y yo creo que Republicanos hoy día está trabajando para Johannes Kaiser y no para el Presidente Kast", señaló el timonel PPD en Cooperativa.

"No veo otra explicación. (En Republicanos) están tan tironeados ideológicamente por esas posiciones más extremas desde la derecha a lo que ellos representan, que se ven obligados a tomar esas posturas, porque creen a lo mejor que pueden perder electorado por ese sector", disparó.

Agustín Romero: "Nuestros aliados naturales son el Partido Nacional Libertario"

Recogió el guante Agustín Romero ironizando ante el "tono conciliador" que usa Soto "para decir aberraciones contra uno".

"A mí me da bastante risa lo que escucho del diputado Raúl Soto. Le tengo mucho cariño, pero el diputado Raúl Soto figura en el PPD como vagón de cola del Frente Amplio y del Partido Comunista, así que decirnos a nosotros que con nuestros aliados naturales, con los que hacemos pactos parlamentarios, no vamos a trabajar juntos, sería ilógico y yo lo asumo con total claridad y de cara al país, como me caracteriza", contestó.

Intervino entonces en el debate la secretaria general de Renovación Naciona, Katherine Martorell: "Sería importante recordar que los aliados o los partidos que están apoyando al Gobierno no incluyen al Partido Libertario. Si bien en la práctica lo han hecho, ellos no se han considerado parte de esos partidos", dijo a modo de "aclaración" sobre lo que dijo Romero.

"Ellos no son parte de los partidos que apoyan al Gobierno" y más bien tienden a presionarlos utilizando la expresión de la "derechita cobarde", pero "a mí ese poncho no me queda para nada: Renovación Nacional es un partido que ha gobernado dos veces de la mano del Presidente Sebastián Piñera, que ha tenido que tomar decisiones realmente valientes, enfrentar situaciones muy difíciles para el país, y yo soy orgullosa de haber sido parte de esos gobiernos y de cobarde nada, de valiente todo", dijo Martorell.

Pero Agustín Romero insistió: "Nuestros aliados naturales son el Partido Nacional Libertario. Ellos no están en el Gobierno, pero nuestro ideario político está con ellos".

"Nos sentimos cercanos al Partido Nacional Libertario, con los que hemos hecho lista parlamentaria conjunta. También con el Partido Cristiano nos sentimos cercanos en los valores que perseguimos, aunque tienen (algunas) votaciones distintas, pero compartimos idearios comunes", afirmó.

Por otra parte, "con Chile Vamos yo creo que tenemos un 95 por ciento de coincidencia, y en eso tenemos que centrarnos hoy día: hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen, especialmente en temas como el proyecto de reconstrucción, donde trabajamos en conjunto e hicimos una muy buena pega para sacarla en la Cámara de Diputados, (...) un proyecto tan importante para volver a crecer y a poner de pie al país, para que Chile vuelva a ser grande otra vez", remató Romero, en tono trumpiano.

Raúl Soto: "Espero que ni Republicanos ni Chile Vamos sean vagón de cola de Johannes Kaiser"

Retrucó más tarde en el panel Raúl Soto: "Yo creo que a esta altura ya todos me conocen, y quiero señalar con absoluta claridad que, al menos bajo mi conducción, el Partido por la Democracia jamás va a ser un vagón de cola de absolutamente nadie".

"Muy por el contrario, estamos en un proceso de recuperación de identidad desde la centroizquierda, desde el Socialismo Democrático, y desde allí vamos a tomar decisiones con absoluta autonomía, pensando siempre en el bien superior de nuestro país y de los chilenos y chilenas", afirmó.

"Yo espero lo mismo también en la derecha, esta derecha que está tan dividida, este oficialismo que está tan enfrentado... Parece una verdadera pugna por la hegemonía de la derecha la que existe entre Republicanos, Chile Vamos y Libertarios, y yo espero que ni Chile Vamos ni Republicanos sean vagón de cola de Johannes Kaiser y los Libertarios. Creo que Chile Vamos ha tenido la valentía de demostrarlo en decisiones que le han traído costos importantes en términos políticos, y yo espero que Republicanos también se dé cuenta a tiempo: si no, van a ser arrastrados a posiciones mucho más extremas que le van a hacer daño a su propio Gobierno y también al país", sentenció el timonel PPD en Cooperativa.