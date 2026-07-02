Cristiano Ronaldo dedicó victoria sobre Croacia al fallecido Diogo Jota: "Significa mucho para nosotros"

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, dedicó la victoria sobre Croacia en dieciseisavos del Mundial a Diogo Jota, excompañero en la selección que falleció hace justo un año, el 3 de julio de 2025 en un accidente vehicular en España.

Tras el pitazo final, el equipo portugués rindió homenaje Diogo Jota y CR7 vistió una camiseta con el dorsal 21, el número que usaba el malogrado jugador.

"Es increíble cómo son las cosas de la vida (...). Significa mucho para nosotros, no solo por haber ganado el partido, sino también por la forma en que lo hicimos", declaró Cristiano Ronaldo tras el partido.

Respecto al desarrollo del juego, Cristiano indicó que "después de mi gol anulado por fuera de juego, la gente empezó a creer y tras el penal, la situación mejoró para nosotros. Creamos ocasiones y creo que, al final, merecimos ganar el partido".

Por último, Cristiano utilizó sus redes sociales para ratificar el homenaje: "Vencimos por nosotros, por Diogo y por Portugal".

El próximo partido de Portugal será contra España en los octavos de final, el lunes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Dallas.