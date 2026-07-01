Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago4.9°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y RD del Congo en los 16avos del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los ingleses medirán fuerzas con una de las revelaciones del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y RD del Congo en los 16avos del Mundial?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Inglaterra, uno de los candidatos del Mundial 2026, enfrentará este miércoles a una de las revelaciones del torneo, la República Democrática del Congo, en los dieciseisavos de final.

El duelo está pactado para las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y tendrá transmisión en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

Los ingleses llegaron a esta instancia como punteros del Grupo L, mientras que RD Del Congo hizo historia al avanzar como uno de los mejores terceros, tras competir en la misma zona que Portugal y Colombia.

El ganador de este compromiso enfrentará en la siguiente ronda a México, que eliminó a Ecuador.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada