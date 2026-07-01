¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y RD del Congo en los 16avos del Mundial?
Los ingleses medirán fuerzas con una de las revelaciones del torneo.
Los ingleses medirán fuerzas con una de las revelaciones del torneo.
Inglaterra, uno de los candidatos del Mundial 2026, enfrentará este miércoles a una de las revelaciones del torneo, la República Democrática del Congo, en los dieciseisavos de final.
El duelo está pactado para las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y tendrá transmisión en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.
Los ingleses llegaron a esta instancia como punteros del Grupo L, mientras que RD Del Congo hizo historia al avanzar como uno de los mejores terceros, tras competir en la misma zona que Portugal y Colombia.
El ganador de este compromiso enfrentará en la siguiente ronda a México, que eliminó a Ecuador.
Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.