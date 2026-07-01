¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Inglaterra y RD del Congo en los 16avos del Mundial?

Inglaterra, uno de los candidatos del Mundial 2026, enfrentará este miércoles a una de las revelaciones del torneo, la República Democrática del Congo, en los dieciseisavos de final.

El duelo está pactado para las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y tendrá transmisión en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

Los ingleses llegaron a esta instancia como punteros del Grupo L, mientras que RD Del Congo hizo historia al avanzar como uno de los mejores terceros, tras competir en la misma zona que Portugal y Colombia.

El ganador de este compromiso enfrentará en la siguiente ronda a México, que eliminó a Ecuador.

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