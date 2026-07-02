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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Definió con clase: El golazo anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán portugués lamentó el cobro por posición de adelanto.

Definió con clase: El golazo anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia
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Cristiano Ronaldo lamentó un golazo anulado para Portugal ante Croacia, al recibir un gran pase de Vitinha en posición de adelanto (61').

El delantero controló y remató ante la salida del arquero Livakovic en Toronto, para el empate parcial, pero el juez de línea levantó su banderín y el árbitro noruego Espen Eskas, tras el chequeo del VAR, ratificó que fue invalidado por offside.

Revisa el gol anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia: 

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