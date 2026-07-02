Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Definió con clase: El golazo anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El capitán portugués lamentó el cobro por posición de adelanto.
El capitán portugués lamentó el cobro por posición de adelanto.
Cristiano Ronaldo lamentó un golazo anulado para Portugal ante Croacia, al recibir un gran pase de Vitinha en posición de adelanto (61').
El delantero controló y remató ante la salida del arquero Livakovic en Toronto, para el empate parcial, pero el juez de línea levantó su banderín y el árbitro noruego Espen Eskas, tras el chequeo del VAR, ratificó que fue invalidado por offside.
Revisa el gol anulado a Cristiano Ronaldo ante Croacia: