Deschamps y su vuelta a Francia tras el fallecimiento de su madre: "Fue un momento difícil"
"Tenemos que mantener nuestra lucidez", comenzó reflexionando el entrenador galo.
"Tenemos que mantener nuestra lucidez", comenzó reflexionando el entrenador galo.
El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este lunes que el fallecimiento de su madre fue "un momento difícil", pero después de esta sensible experiencia y ya está enfocado de nuevo en dirigir en los dieciseisavos del Mundial ante Suecia el martes.
"Fue un momento difícil, pero estoy bien. El viernes por la noche regresé a Estados Unidos. Todo está yendo bien, en el tercer partido salió todo bien", comenzó reflexionando el entrenador galo.
Seguido a ello, enfatizó: "Sabemos que somos los favoritos. Después de los tres partidos de fase de grupos no ha cambiado. Pero tenemos el contador a cero. Hemos marcado diez goles y hemos encajado solo dos. Tenemos que mantener nuestra lucidez".
Finalmente, Deschamps valoró al goleador del equipo: "(Kylian) Mbappé está a gran nivel tanto físico como mental. Es un futbolista de talla mundial. En 2018 ya era excelente, pero siempre quiere mejorar".