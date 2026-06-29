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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Deschamps y su vuelta a Francia tras el fallecimiento de su madre: "Fue un momento difícil"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Tenemos que mantener nuestra lucidez", comenzó reflexionando el entrenador galo.

Deschamps y su vuelta a Francia tras el fallecimiento de su madre:
 EFE
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El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este lunes que el fallecimiento de su madre fue "un momento difícil", pero después de esta sensible experiencia y ya está enfocado de nuevo en dirigir en los dieciseisavos del Mundial ante Suecia el martes.

"Fue un momento difícil, pero estoy bien. El viernes por la noche regresé a Estados Unidos. Todo está yendo bien, en el tercer partido salió todo bien", comenzó reflexionando el entrenador galo.

Seguido a ello, enfatizó: "Sabemos que somos los favoritos. Después de los tres partidos de fase de grupos no ha cambiado. Pero tenemos el contador a cero. Hemos marcado diez goles y hemos encajado solo dos. Tenemos que mantener nuestra lucidez".

Finalmente, Deschamps valoró al goleador del equipo: "(Kylian) Mbappé está a gran nivel tanto físico como mental. Es un futbolista de talla mundial. En 2018 ya era excelente, pero siempre quiere mejorar".

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