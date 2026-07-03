DT de Australia defendió cambio de arquero antes de los penales

El técnico de Australia, Tony Popovic, defendió sus decisiones tras la eliminación ante Egipto en los 16avos de final del Mundial 2026, donde su equipo perdió por 4-2 en la tanda de penales luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

De acuerdo a lo consignado por EFE, el entrenador explicó la elección de Lucas Herrington, de solo 18 años, para ejecutar el penal que terminó fallando y sentenció el avance del cuadro africano: "Ahora es fácil criticarlo, pero si Herrington lo hubiese marcado se hablaría de un chico de 18 años que anotó. Si jugó dos partidos en el Mundial y lo hizo bien, no sé cuál es la diferencia, que lo hiciese en uno decisivo", señaló.

Popovic también abordó el cambio de arquero en los minutos finales de la prórroga, cuando sacó a Patrick Beach para mandar a la cancha al experimentado Mathew Ryan pensando en la definición: "Si hubiésemos ganado, a nadie le hubiese importado el cambio. Quedaban dos minutos y teníamos un cambio. Matthew tiene experiencia y unos buenos registros en penaltis. Patrick Beach estaba bien, pero tiene menos experiencia. No funcionó, pero no porque Matthew lo hiciese mal, sino porque tiraron muy bien los penaltis", afirmó.

El DT además negó que Australia jugara la prórroga pensando únicamente en llegar a los lanzamientos desde los 12 pasos y reclamó por una fuerte entrada contra Jordan Bos, acción que no recibió tarjeta: "Hasta que no nos respeten como un equipo que está en la elite, esto no lo veremos", apuntó.