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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

DT de Egipto dedicó clasificación a octavos del Mundial al pueblo palestino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Hossam Hassan se mostró emocionado tras eliminar a Australia en penales.

DT de Egipto dedicó clasificación a octavos del Mundial al pueblo palestino
 EFE
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Posterior a la dramática clasificación de Egipto a los octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar a Australia en definición por penales, el seleccionador Hossam Hassan, entregó un emotivo mensaje en el que traspasó lo estrictamente deportivo.

"Este éxito y esta victoria son para todo el pais. Estamos enorgulleciendo a todos los árabes y africanos. Agradezco a Dios por recompensarnos por la buena gente de Egipto y nuestros fans", comenzó declarando a Bein Sports.

Seguido a ello, envió un mensaje de solidaridad: "Dedico esta victoria al pueblo palestino. Están siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Hoy jugamos por ellos también".

Ahora, Hassan tendrá que concentrar a sus pupilos para el próximo 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, instancia en la que disputarán los octavos ante el vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

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