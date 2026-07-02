El chip en la pelota del Mundial 2026 fue clave y salvó a Portugal en el gol anulado a Croacia

Portugal venció a Croacia por 2-1 en Toronto, en los dieciseisavos del Mundial 2026, un partido que tuvo un dramático y polémico final, por un gol anulado a los balcánicos tras la revisión del VAR. Y la clave que decidió todo fue la nueva tecnología en la pelota del torneo.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, tiene una nueva tecnología que incluye un chip, un sensor de movimiento que detecta si la pelota es impactada o no.

Este sensor de movimiento detecta en tiempo real la ubicación de la pelota, su velocidad, trayectoria y la intensidad de cada impacto, información que manejan los árbitros en el VAR.

Esta información también es enviada al sistema de fuera de juego semiautomatizado.

En la jugada, Josko Gvardiol anotó el empate 2-2 en el minuto 90+12', desatando la alegría de los croatas y forzando el alargue. Pero con la revisión de las cámaras, estaba en duda si la pelota había sido impactada por un portugués, una acción que habría habilitado a Mario Pasalic, quien dio la asistencia del gol.

Por ese motivo, la nueva tecnología de la pelota jugó un rol clave, ya que demostró que fue un croata el último en tocar la pelota, y por ende, Pasalic estaba offside, lo que invalidó el gol de Gvardiol.