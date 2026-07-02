El fin de un era: Luka Modric terminó su historia con Croacia en las Copas del Mundo

Croacia quedó eliminado en dieciseiavos del Mundial 2026 tras perder con Portugal, un partido que significó el final de la historia del veterano y talentoso volante Luka Modric en Copas del Mundo.

Con 40 años, el capitán croata disputó su último partido en un Mundial y se despidió del torneo dejando atrás cinco participaciones mundialistas, siendo la más recordada la final que protagonizó en Rusia 2018.

Si Cristiano Ronaldo, que estiró su historia mundialista con el triunfo, simbolizó el poder del gol, Modric representó el arte de gobernar un partido en la mitad de la cancha. Dueño de una visión privilegiada, un control del ritmo pocas veces visto y una capacidad inagotable para competir, el volante convirtió cada encuentro en una exhibición de inteligencia futbolística.

Pese a debutar en Copas del Mundo en Alemania 2006, al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sólo disputó cinco veces el torneo, ya que con su selección no logró clasificar a Sudáfrica 2010.

Su consagración definitiva llegó en Rusia 2018. Como capitán condujo a Croacia hasta la primera final mundialista de su historia, firmando actuaciones memorables que le valieron el Balón de Oro del torneo, pese a la derrota ante Francia en Moscú.

Ese mismo año rompió una hegemonía de una década al conquistar el Balón de Oro, interrumpiendo el dominio que durante 10 años habían ejercido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sobre el premio individual más importante del fútbol.

Lejos de conformarse, volvió a liderar a Croacia cuatro años más tarde. En Catar 2022 comandó otra campaña histórica que terminó con el tercer lugar, consolidando a una nación de apenas cuatro millones de habitantes entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Su legado también quedó grabado a nivel de clubes.

Debutó con 16 años en Dinamo Zagreb, acaparó miradas en Europa con la camiseta de Tottenham, y en 2012 dio el salto a Real Madrid, en donde se convirtió en una de las estrellas más importantes del fútbol mundial.

Convertido en emblema de Real Madrid, conquistó seis Ligas de Campeones de Europa, múltiples títulos nacionales e internacionales y se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. Su regularidad durante más de una década en la élite le permitió trascender generaciones y convertirse en un referente absoluto de la posición.

Todos esos logros lo convirtieron en el futbolista con más títulos en la historia de Real Madrid, con 28 trofeos.

Su historia con Real Madrid finalizó en 2025 y firmó en otro grande del fútbol europeo, AC Milan.

Pero quizá el mayor mérito de Modric nunca estuvo únicamente en los trofeos.

Proveniente de una infancia marcada por la guerra de independencia de Croacia, construyó una carrera que desafió todas las expectativas. Su talento terminó imponiéndose a las dudas sobre su físico y convirtió al pequeño mediocampista de Zadar en una de las figuras más respetadas del fútbol mundial.

La Copa del Mundo nunca terminó con él levantando el trofeo más codiciado, pero sí lo inmortalizó como el líder de la mejor selección croata de todos los tiempos. Bajo su capitanía, Croacia dejó de ser una sorpresa para transformarse en una selección acostumbrada a competir entre las mejores del planeta.

Palmarés de Luka Modric

Dinamo Zagreb (6)

Liga croata - 2006, 2007, 2008

Supercopa de Croacia - 2006

Copa de Croacia - 2007 y 2008

Real Madrid (28)

Supercopa de España - 2012, 2017, 2020, 2022, 2024

Copa del Rey - 2014, 2023

La Liga - 2017, 2020, 2022, 2024

Champions League - 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024

Supercopa de Europa - 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Mundial de Clubes - 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Copa Intercontinental - 2024

Selección de Croacia

Finalista en el Mundial Rusia 2018

Distinciones individuales