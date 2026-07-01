Estados Unidos doblegó a Bosnia y enfrentará a Bélgica en octavos del Mundial

Estados Unidos continuó con sus festejos como dueño de casa en el Mundial 2026, pues cosechó un triunfo de 2-0 ante Bosnia-Herzegovina para instalarse en los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica.

Folarin Balogun fue el protagonista del duelo, pues tuvo un gol anulado, abrió la cuenta a los 44' y se fue expulsado con roja directa a los 63' por un duro pisotón al tobillo del central Tarik Muharemovic.

Pese a cerrar el partido con uno menos, el equipo norteamericano supo mantener la calma para sostener su arco en cero y además aumentar con un perfecto tiro libre de Malik Tillman al minuto 81.

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