Las llaves de octavos de final del Mundial 2026

Entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio se disputarán los 16avos de final de la Copa del Mundo, en donde se definirán los 16 equipos que avanzarán a la tercera ronda, los octavos de final.

El primer clasificado fue el anfitrión Canadá, que eliminó a Sudáfrica en Los Angeles.

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