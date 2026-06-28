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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Las llaves de octavos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa los cruces en Cooperativa.cl.

Las llaves de octavos de final del Mundial 2026
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Entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio se disputarán los 16avos de final de la Copa del Mundo, en donde se definirán los 16 equipos que avanzarán a la tercera ronda, los octavos de final. 

El primer clasificado fue el anfitrión Canadá, que eliminó a Sudáfrica en Los Angeles.

Revisa los cruces en Cooperativa.cl: 

  • Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia
  • Canadá vs. Países Bajos/Marruecos
  • Portugal/Croacia vs. España/Austria
  • Estados Unidos/Bosnia vs. Bélgica/Senegal
  • Brasil/Japón vs. Costa de Marfil/Noruega
  • México/Ecuador vs. Inglaterra/RD del Congo
  • Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
  • Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

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