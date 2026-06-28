Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final
Las llaves de octavos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio se disputarán los 16avos de final de la Copa del Mundo, en donde se definirán los 16 equipos que avanzarán a la tercera ronda, los octavos de final.
El primer clasificado fue el anfitrión Canadá, que eliminó a Sudáfrica en Los Angeles.
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