Presidente Kast arribó a Uruguay y se reunió con Orsi para reforzar cooperación en seguridad

El Presidente José Antonio Kast arribó este miércoles a Montevideo, Uruguay, y sostuvo una reunión con su par Yamandú Orsi en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes, donde abordaron una amplia agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en el combate contra el crimen organizado.

Uno de los objetivos del Mandatario apunta a formalizar la adhesión de Uruguay al denominado "Compromiso de Santiago", un acuerdo regional liderado por Chile que ya integra a Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay para combatir de manera unificada el crimen organizado transnacional.

"Ante el crimen organizado, la neutralidad no es opción. Por ello, hace unos días atrás, el 28 de mayo, junto con Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, se firmó un acuerdo histórico para enfrentar de manera unificada la delincuencia organizada y transnacional. Y lo asumimos como un deber a la cual estamos convocando a las distintas naciones", destacó el jefe de Estado durante su intervención ante el Congreso de Paraguay.

"Ya hemos convocado a la nación de Uruguay, también se lo hemos planteado a Brasil, y seguiremos avanzando", adelantó, previo a su llegada a Uruguay.

El jefe de Estado también advirtió que la soberanía de las naciones ha sido "vulnerada por el crimen organizado transnacional" e incidió en que este flagelo "puede ser extirpado de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones".

Asimismo, Kast reconoció que Chile atraviesa una "situación crítica en temas de desempleo y crecimiento", y elogió la estabilidad uruguaya: "Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, han instalado una marca en el mundo".

Kast y Yamandú también abordaron la profundización de la integración económica entre ambos países, y las oportunidades que se abren a partir de la incorporación de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que permitirá avanzar hacia una mayor convergencia regulatoria, ampliar los flujos de inversión y fortalecer la proyección conjunta hacia la región Asia-Pacífico.

Sofofa: "Paraguay puso el empleo sobre la recaudación"

En su discurso, más temprano, el Mandatario destacó el modelo tributario de Paraguay, hecho que fue valorado por la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.

"Paraguay tomó una decisión que vale la pena mirar con harta atención. Entendió que la competitividad, que un sistema tributario simple y que incentive la inversión con este mecanismo que tiene, bien novedoso, de un modelo 10-10-10 (10% para el IVA, 10% para el impuesto a las empresas y 10% para las personas)", destacó.

Para Navarro, el modelo paraguayo "refleja esa convicción de que la lección no solo está en las tasas impositivas, sino en los resultados que facilitan la formalización del empleo. Paraguay deja una gran lección: puso el empleo por sobre la recaudación".