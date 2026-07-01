David Bravo ligó crisis del empleo con medidas "completamente imprudentes" de Boric

Un sombrío diagnóstico sobre el estado del mercado laboral en Chile entregó este miércoles el economista David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El experto analizó las últimas cifras del INE que situaron la tasa de desocupación en un 9,4% durante el trimestre marzo-mayo —el nivel más alto desde junio de 2021— y advirtió que este incremento no hace más que transparentar un "desempleo escondido" que venía arrastrándose desde el fin de la crisis sanitaria.

"Es un fenómeno que iba a ocurrir de todas maneras, porque todavía no recuperamos la participación laboral que teníamos antes de la pandemia, y esa no recuperación es lo que ha generado que la tasa de desocupación no estuviera mostrando la verdadera profundidad de la crisis que tenemos en el mercado laboral", señaló Bravo.

"Este es un tema que yo venía hablando hace ya como cuatro años o más, que de alguna manera es como una especie de desempleo escondido, y la gente típicamente tiende a reaccionar cuando la tasa de desempleo empieza a subir muy fuerte o cuando llega a dos dígitos, pero eso no quiere decir que hoy día la situación del mercado laboral sea más mala, sino que en realidad este indicador, este termómetro que se usa, empieza a marcar más claramente la fiebre, y eso, definitivamente, es lo que está ocurriendo", explicó.

"Empezamos a pensar que no estábamos en una emergencia laboral"

Al ser requerido sobre las razones principales detrás del estancamiento en la creación de puestos de trabajo y la consecuente destrucción de empleo formal, Bravo apuntó a la gestión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

A su juicio, "los números que estamos mirando en estos meses, que han sido muy malos y que ya empezaron a ser malos en los últimos meses del año anterior, son la expresión de haber desatendido el mercado laboral en los últimos años".

"Empezamos a pensar que no estábamos en un problema, que no estábamos en una emergencia laboral, como sí estábamos, porque básicamente lo que lo que hacen muchas veces los gobiernos es mirar en 12 meses, entonces dicen: 'Estamos creciendo, tenemos más empleo que hace 12 meses atrás', pero se olvidó de que estábamos todavía recuperando empleo de la pandemia y, por lo tanto, no es que estuviéramos extraordinariamente creciendo", indicó el economista.

"Nos olvidamos de que estábamos en una crisis en el mercado laboral y empezamos a hacer cosas completamente imprudentes (...) Por ejemplo, la promesa del Gobierno anterior era que a fin del Gobierno iba a tener un salario mínimo de 500.000 pesos. Se adelantó muy fuertemente, se generó un incremento del salario mínimo del orden del 30% real que duplicó el crecimiento de los salarios medios de la economía. ¿Qué significa eso? Significa que en la práctica es una medida popular, pero empezó la cadena de costos, de alza de costos", fustigó.

"Dos horitas"

En la misma línea, el especialista vinculó de manera estrecha las preocupantes cifras del trimestre marzo-mayo del INE con la entrada en vigencia del tramo de la ley que redujo la jornada laboral de 44 a 42 horas durante el mes de abril.

"Uno dice: 'bueno, pero son dos horitas'... Bueno, dos horitas con la misma remuneración, en la práctica, es un aumento del 4,8% del costo. Para una empresa grande a lo mejor que no tiene problemas o se logró ajustar, no hay problema, pero tal vez para las pymes, donde sí era complicado ya estar con 44 horas, tener que bajar esa jornada en dos horas y, al mismo tiempo, sin cambio en remuneración, en la práctica lo que eso significa es que hay un aumento muy importante, y eso va a continuar", sostuvo el director del centro de estudios.

Además, "sabemos del incremento que viene ahora en agosto por la reforma de pensiones, que va a seguir subiendo otro punto. Tenemos un programa de incremento en costos que sigue de aquí a unos nueve años, más o menos", alertó.

Consultado si habría que retrotraer esas medidas, Bravo enfatizó: "Lo que habría que haber hecho originalmente era haber sido bastante prudentes".

Estancamiento económico y el rezago de las microempresas

La debilidad del empleo formal se cruza además con un escenario de contracción en la actividad económica.

En ese sentido, Bravo subrayó la directa correlación que existe entre el mercado laboral y los resultados del Imacec de mayo, el cual registró una caída del 0,9% en comparación con el año anterior, encadenando cinco meses consecutivos con cifras negativas.

Al respecto, recordó que "las personas contratan a personas en la medida en que haya actividad económica, productos, servicios que venden las empresas, para lo cual requieren trabajadores y trabajadoras. Entonces, si ese punto de la cadena está mal, se transmite de manera directa. Hemos tenido un bajo crecimiento económico más de 10 años y eso, en general, nos ha ido dejando con problemas en el mercado laboral".

Finalmente, al abordar las expectativas económicas no concretadas en los meses posteriores a la asunción del actual Presidente, José Antonio Kast, el economista evitó dar una opinión política, y llamó a generar "un cierto ambiente de consenso" en torno al empleo de los sectores más vulnerables.

El especialista detalló que el empleo que no se ha podido recuperar desde la pandemia se concentra críticamente en las micro y pequeñas empresas, mientras que el desempleo juvenil promedia un 24% y el de las mujeres jóvenes se empina hasta un alarmante 28,3%.

Por este motivo, recomendó tanto al Ejecutivo como al Congreso priorizar y empatizar con estos grupos específicos: "Preguntémonos: ¿esta medida sirve para dar más empleo juvenil, más empleo femenino, más empleo para las pymes? Si no sirve, postérguela", sentenció.