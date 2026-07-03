Fin a las dudas: Igor Matanović comentó la jugada que terminó con el gol anulado a Croacia

La controversia por el gol anulado a Croacia en la derrota por 2-1 frente a Portugal, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sumó un testimonio clave para cerrar el debate dado que horas después del compromiso disputado en Toronto, el delantero Igor Matanović se refirió por primera vez a la acción que desató las airadas protestas del conjunto balcánico en el cierre del partido.

El atacante fue el protagonista involuntario de la jugada que terminó invalidando el empate de Joško Gvardiol en el tiempo de descuento. Aunque la transmisión televisiva generó dudas sobre si existió un desvío, el propio futbolista despejó la incertidumbre.

"Siendo honesto, sentí un leve contacto de la pelota con mi pelo", reconoció Matanović, confirmando que alcanzó a rozar el esférico antes de que este llegara a la posición de Mario Pašalić.

Esta confesión respalda la determinación del VAR. Tras un centro desde el sector derecho, el balón rebotó en un defensor portugués y rozó en Matanović antes de caer en los pies de Pašalić, quien asistió a Gvardiol para lo que hubiese sido el 2-2 definitivo.

Debido a que la tecnología y el sensor del balón detectaron el roce del delantero, se consideró una nueva fase de juego. Al momento de ese contacto, Pašalić se encontraba en posición de adelanto, por lo que la conquista fue correctamente anulada de acuerdo con el reglamento vigente.