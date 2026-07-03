Furor en Toronto: Cristiano Ronaldo saludó a fanáticos desde el balcón tras clasificación de Portugal

Luego de asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el delantero portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un cercano momento con los hinchas que se congregaron en las afueras del hotel de concentración de su selección en Toronto, Canadá.

Tras la victoria ante Croacia, el atacante luso salió al balcón para saludar y agradecer el apoyo de los miles de seguidores que lo esperaron durante horas en imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales.

La aparición de CR7, de 41 años, se dio tras la victoria de Portugal sobre Croacia, consolidando una jornada de festejo para los seguidores del equipo europeo en territorio canadiense.