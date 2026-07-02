Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Gonçalo Ramos fue el héroe de Portugal con el gol del triunfo ante Croacia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero anotó en los descuentos el tanto de la clasificación a octavos.
El delantero anotó en los descuentos el tanto de la clasificación a octavos.
El delantero Gonçalo Ramos fue el héroe de Portugal al anotar el gol del triunfo por 2-1 sobre Croacia en Toronto, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
En el tiempo agregado, Rafael Leao metió un preciso centro y Ramos superó la defensa croata para rematar de cabeza, dejando sin opción al arquero Dominik Livakovic (90+3').
Revisa el gol de Gonçalo Ramos para Portugal ante Croacia: