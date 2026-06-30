Goretzka fue apuntado por rechazar el sexto penal ante Paraguay

El volante Leon Goretzka quedó en medio de una fuerte polémica tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial, luego de que la prensa germana reveló problemas internos para definir al sexto pateador en la tanda de penales.

Según publicó el medio BILD, al interior del equipo existieron dificultades para encontrar a un sexto ejecutante después de los primeros cinco lanzamientos, cuando la definición entró en muerte súbita. En ese momento, Jonathan Tah asumió la responsabilidad y terminó mandando su remate por sobre el travesaño.

La controversia apuntó a varios futbolistas que seguían en cancha y podían tomar el balón, entre ellos Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw y el arquero Manuel Neuer. De acuerdo al citado medio, algunos jugadores dudaron y evitaron asumir el lanzamiento bajo máxima presión.

Antes del penal de Tah, el técnico Julian Nagelsmann eligió una lista en la que Kai Havertz falló, Joshua Kimmich convirtió, Jamal Musiala también anotó, Nick Woltemade desperdició su intento y Nadiem Amiri marcó para mantener con vida a Alemania.

El caso generó ruido porque Tah no registraba penales ejecutados en su extensa carrera profesional y aun así tomó el balón en el momento más delicado. El defensor ya arrastraba una noche amarga, pues en el alargue le anularon un gol de cabeza tras una revisión del VAR por una falta previa de Anton sobre el arquero paraguayo.

La situación abrió otro frente para una selección alemana golpeada por la eliminación, y dejó instalada la pregunta que remeció a la prensa local: Por qué un jugador sin experiencia desde los doce pasos tomó el penal decisivo mientras otros nombres de mayor recorrido quedaron al margen de la ejecución.