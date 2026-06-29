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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Grupo técnico de FIFA avaló pausas de hidratación aunque admitió que rompen dinámicas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

"Pueden ser contraproducentes", explicó el brasileño Gilberto Silva.

Grupo técnico de FIFA avaló pausas de hidratación aunque admitió que rompen dinámicas
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El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA destacó este lunes que las pausas de hidratación son clave para mantener un ritmo alto en los partidos del Mundial, aunque admitió que pueden ser "contraproducentes" para el equipo que está dominando el juego.

"La pausa de hidratación ha funcionado muy bien. Ha servido de gran apoyo, porque correr con ese calor a veces hace que no puedas respirar adecuadamente, pero es importante para la calidad del juego y para la salud de los futbolistas", dijo en una rueda de prensa en Miami el exfutbolista Gilberto Silva, campeón del mundo con Brasil en 2002.

El ahora miembro del grupo de expertos de la FIFA, un ente que analiza todos los partidos del Mundial para identificar las principales tendencias, destacó que estos parones ayudan a ver "más goles y más momentos bonitos", lo que debería ser también apreciado por los aficionados.

Las condiciones climáticas han sido uno de los principales desafíos para los jugadores durante el torneo. En algunas sedes, como en Miami, es habitual que los encuentros comiencen con una sensación térmica de hasta 40 grados.

La FIFA aprovechó este factor para introducir dos pausas de hidratación obligatorias en todos los encuentros, una en el ecuador de cada tiempo.

Sin embargo, estos parones tienen lugar independientemente de la temperatura durante el partido, lo que desató críticas de hinchas y jugadores, y dejó escenas rocambolescas de parones en medio de la lluvia.

Además, cuando se producen inmediatamente después de un gol, o cuando un equipo está dominando con claridad, han permitido al otro equipo cortar la dinámica y reestructurarse táctica y anímicamente.

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