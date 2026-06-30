Klopp ironizó con título de Arsenal tras gol anulado que marcó la eliminación de Alemania

El técnico alemán Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool y actual jefe global de fútbol de Red Bull, reaccionó con dureza a la eliminación de Alemania en el Mundial, luego de la derrota por penales ante Paraguay en los 16avos de final.

Según publicó TNT Sports, buena parte de la discusión posterior al partido se centró en el gol anulado a Jonathan Tah en el tiempo suplementario, cuando el defensor conectó un córner de Nathaniel Brown y celebró lo que parecía ser el tanto de la clasificación alemana.

La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro Jalal Jayed terminó invalidando la conquista, una decisión que desató la molestia de Klopp y también de Julian Nagelsmann, quien fue amonestado por sus reclamos tras la resolución.

"Si el gol es ilegal, entonces Arsenal no sería campeón de Inglaterra", dijo Klopp a MagentaTV, en una frase en la que aludió al uso de jugadas similares por parte del elenco londinense. "Marcaron el 60 por ciento de sus goles de esa manera", agregó.

Klopp profundizó su molestia por el impacto de la decisión en el resultado y aseguró: "Ganamos el partido cuando la pelota entra. Entonces, por supuesto, esto es brutal".

El nombre del exDT de Liverpool apareció de inmediato como posible candidato a suceder a Nagelsmann si la federación alemana decide realizar cambios, aunque el propio Klopp evitó alimentar la opción: "No he pensado en eso todavía. Entiendo que cuando se discute el puesto de la selección, mi nombre se mencione de alguna forma, pero no es el momento para hablar realmente de eso".