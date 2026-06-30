Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.6°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Klopp ironizó con título de Arsenal tras gol anulado que marcó la eliminación de Alemania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exentrenador de Liverpool calificó como "brutal" la decisión del VAR en la caída germana ante Paraguay.

Klopp ironizó con título de Arsenal tras gol anulado que marcó la eliminación de Alemania
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico alemán Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool y actual jefe global de fútbol de Red Bull, reaccionó con dureza a la eliminación de Alemania en el Mundial, luego de la derrota por penales ante Paraguay en los 16avos de final.

Según publicó TNT Sports, buena parte de la discusión posterior al partido se centró en el gol anulado a Jonathan Tah en el tiempo suplementario, cuando el defensor conectó un córner de Nathaniel Brown y celebró lo que parecía ser el tanto de la clasificación alemana.

La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro Jalal Jayed terminó invalidando la conquista, una decisión que desató la molestia de Klopp y también de Julian Nagelsmann, quien fue amonestado por sus reclamos tras la resolución.

"Si el gol es ilegal, entonces Arsenal no sería campeón de Inglaterra", dijo Klopp a MagentaTV, en una frase en la que aludió al uso de jugadas similares por parte del elenco londinense. "Marcaron el 60 por ciento de sus goles de esa manera", agregó.

Klopp profundizó su molestia por el impacto de la decisión en el resultado y aseguró: "Ganamos el partido cuando la pelota entra. Entonces, por supuesto, esto es brutal".

El nombre del exDT de Liverpool apareció de inmediato como posible candidato a suceder a Nagelsmann si la federación alemana decide realizar cambios, aunque el propio Klopp evitó alimentar la opción: "No he pensado en eso todavía. Entiendo que cuando se discute el puesto de la selección, mi nombre se mencione de alguna forma, pero no es el momento para hablar realmente de eso".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada