La prensa alemana destrozó a Nagelsmann tras la eliminación del Mundial

La prensa local reaccionó con dureza tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial y centró sus críticas en el seleccionador Julian Nagelsmann, a quien responsabilizó por un nuevo fracaso del cuadro germano.

El medio deportivo Kicker fue uno de los más severos y calificó la caída como "un testimonio de incompetencia para el fútbol alemán y para Nagelsmann", en una columna de opinión de su redactor jefe. Además, sostuvo que la selección se despidió como "la mayor decepción del torneo hasta la fecha", según consignó EFE.

El semanario Spiegel tituló con "El fiasco de Foxborough" y aseguró que "el sueño alemán de ganar el Mundial se ha esfumado con la humillación en los dieciseisavos de final". En la misma línea, destacó la actitud del capitán Joshua Kimmich tras asumir el fracaso, en contraste con el seleccionador nacional.

También hubo cuestionamientos desde Frankfurter Allgemeine Zeitung, que definió la eliminación como "una derrota que resume a la perfección el Mundial de Alemania" y planteó dudas sobre la continuidad de Nagelsmann. El medio apuntó que el equipo nunca logró instalarse realmente en el torneo.

Süddeutsche Zeitung, por su parte, habló de "la siguiente humillación" para la selección alemana y remarcó que la derrota fue dramática, con tres penales fallados, pero "totalmente merecida". Todo esto después de que Nagelsmann había llegado al Mundial con la ambición declarada de pelear por el título.