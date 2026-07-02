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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Manzambi desbordó y Embolo abrió la cuenta para Suiza ante Argelia en 16avos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los helvéticos desequilibraron antes del primer cuarto de hora.

Manzambi desbordó y Embolo abrió la cuenta para Suiza ante Argelia en 16avos
 EFE
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Suiza obtuvo una temprana ventaja frente a Argelia en dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el 1-0 a los 10 minutos de partido en Vancouver, Canadá.

Johan Manzambi protagonizó un gran desborde por la izquierda hasta llegar a línea de fondo. El arquero Luca Zidane salió a acortar, lo que dejó solo a Breel Embolo para empujarla hacia las redes tras el centro.

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