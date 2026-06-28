Marruecos desafía a Países Bajos en uno de los partidazos de 16avos del Mundial 2026

En uno de los partidazos más atractivos en los dieciseisavos del Mundial 2026, un choque de animadores se producirá en Monterrey este lunes 29 de junio cuando Países Bajos y Marruecos salten a la cancha a eso de las 19:00 horas (01:00 GMT) con la misión de seguir en carrera hacia la corona.

El elenco que dirige Ronald Koeman llega a esta instancia con la chapa de candidato tras adjudicarse el primer lugar del Grupo F. Con una racha de 11 compromisos sin conocer la derrota en la cita planetaria, los neerlandeses buscará sostener también su invicto ante equipos africanos.

La formación de Países Bajos será con Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Por su parte, los "Leones del Atlas", campeones de Africa, quieren demostrar el crecimiento exhibido desde su histórica campaña en Catar 2022. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi clasificaron segundos tras Brasil y con ello sumaron su tercer paso histórico a esta ronda en un Mundial.

La formación de Marruecos será con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; Brahim Díaz.

Bajo el arbitraje del juez brasileño Wilton Sampaio, este trascendental compromiso lo podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la sintonía de Cooperativa Deportes.