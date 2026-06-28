La U doblegó a Unión San Felipe y arremetió en la cima de su grupo en Copa Chile
Fabricio Coloccini extendió su invicto desde que asumió un interinato en el club.
Fabricio Coloccini extendió su invicto desde que asumió un interinato en el club.
En un encuentro que se anticipaba como la lucha por el liderato, Universidad de Chile consiguió imponer sus términos y doblegó por 2-0 a Unión San Felipe en el Nacional para instalarse en la cima del Grupo D en la Copa Chile, extendiendo el invicto bajo el interinato de Fabricio Coloccini.
Aunque el forastero avisó con una anotación anulada a Agustín Fontana (30') por posición de adelanto, el cuadro laico encontró premio a su insistencia antes del descanso y Juan Martín Lucero (41') rompió una sequía personal de ocho partidos oficiales, desatando el festejo en Ñuñoa.
En el complemento, la U golpeó de entrada para sentenciar el compromiso gracias a un enrachado Agustín Arce (48') que aprovechó las licencias en el fondo rival. Con la ventaja, el anfitrión manejó los tiempos y aseguró el trámite para dejar los puntos en su reducto.
Con esto, U. de Chile alcanzó las 7 unidades y quedó con la primera opción de clasificar a octavos antes de visitar al colista del Grupo D, Santiago Wanderers, el domingo 5 de julio en Valparaíso.
Mientras que Unión San Felipe se mantuvo con 6 puntos y buscará su recuperación haciendo de anfitrión ante Unión La Calera el 4 del mencionado mes.