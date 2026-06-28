La U doblegó a Unión San Felipe y arremetió en la cima de su grupo en Copa Chile

En un encuentro que se anticipaba como la lucha por el liderato, Universidad de Chile consiguió imponer sus términos y doblegó por 2-0 a Unión San Felipe en el Nacional para instalarse en la cima del Grupo D en la Copa Chile, extendiendo el invicto bajo el interinato de Fabricio Coloccini.

Aunque el forastero avisó con una anotación anulada a Agustín Fontana (30') por posición de adelanto, el cuadro laico encontró premio a su insistencia antes del descanso y Juan Martín Lucero (41') rompió una sequía personal de ocho partidos oficiales, desatando el festejo en Ñuñoa.

En el complemento, la U golpeó de entrada para sentenciar el compromiso gracias a un enrachado Agustín Arce (48') que aprovechó las licencias en el fondo rival. Con la ventaja, el anfitrión manejó los tiempos y aseguró el trámite para dejar los puntos en su reducto.

Con esto, U. de Chile alcanzó las 7 unidades y quedó con la primera opción de clasificar a octavos antes de visitar al colista del Grupo D, Santiago Wanderers, el domingo 5 de julio en Valparaíso.

Mientras que Unión San Felipe se mantuvo con 6 puntos y buscará su recuperación haciendo de anfitrión ante Unión La Calera el 4 del mencionado mes.

Ficha de Universidad de Chile vs. Unión San Felipe