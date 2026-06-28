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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La U doblegó a Unión San Felipe y arremetió en la cima de su grupo en Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

Fabricio Coloccini extendió su invicto desde que asumió un interinato en el club.

La U doblegó a Unión San Felipe y arremetió en la cima de su grupo en Copa Chile
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En un encuentro que se anticipaba como la lucha por el liderato, Universidad de Chile consiguió imponer sus términos y doblegó por 2-0 a Unión San Felipe en el Nacional para instalarse en la cima del Grupo D en la Copa Chile, extendiendo el invicto bajo el interinato de Fabricio Coloccini.

Aunque el forastero avisó con una anotación anulada a Agustín Fontana (30') por posición de adelanto, el cuadro laico encontró premio a su insistencia antes del descanso y Juan Martín Lucero (41') rompió una sequía personal de ocho partidos oficiales, desatando el festejo en Ñuñoa.

En el complemento, la U golpeó de entrada para sentenciar el compromiso gracias a un enrachado Agustín Arce (48') que aprovechó las licencias en el fondo rival. Con la ventaja, el anfitrión manejó los tiempos y aseguró el trámite para dejar los puntos en su reducto.

Con esto, U. de Chile alcanzó las 7 unidades y quedó con la primera opción de clasificar a octavos antes de visitar al colista del Grupo D, Santiago Wanderers, el domingo 5 de julio en Valparaíso.

Mientras que Unión San Felipe se mantuvo con 6 puntos y buscará su recuperación haciendo de anfitrión ante Unión La Calera el 4 del mencionado mes.

Ficha de Universidad de Chile vs. Unión San Felipe

  • UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Gabriel Castellón, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales [C] (Diego Vargas, 78'), Lucas Barrera (Israel Poblete, 46'), Elías Rojas (Vicente Ramírez, 65'), Agustín Arce, Javier Altamirano (Andrés Bolaño, 73'), Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero (Marcelo Díaz, 65'). DT: Fabricio Coloccini.
  • UNIÓN SAN FELIPE (0): Leandro Cañete, Martín Ramírez, Kevin Serrano, Valentín Perales, Diego Pereira, Luis García, Raimundo Díaz (Axel León, 58'), Mariano Galleguillos (Facundo Mera, 85'), Gonzalo Jara [C] (Franco Lobos, 58'), Bairo Riveros (Benjamín Aravena, 58'), Agustín Fontana (Patricio Muñoz, 72'). DT: Juan José Luvera.
  • GOLES: 1-0: 41' Juan Martín Lucero (UCH); 2-0: 46' Agustín Arce (UCH).
  • TARJETAS AMARILLAS: 5' Lucas Barrera (UCH), 35' Agustín Fontana (USF), 43' Nicolás Fernández (UCH), 72' Vicente Ramírez (UCH).
  • TARJETAS ROJAS: No hubo.
  • ÁRBITRO: Mario Salvo.
  • ESTADIO: Estadio Nacional.

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