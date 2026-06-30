Marruecos y Países Bajos firmaron la peor tanda de penales en la historia de los Mundiales

Marruecos consiguió una dramática clasificación a octavos de final del Mundial tras eliminar a Países Bajos en una definición por penales que entró directamente en los registros negativos del torneo.

Según publicó el medio Olé, la tanda que selló el avance del seleccionado africano rompió un récord histórico, ya que nunca antes se habían fallado tantos remates desde los doce pasos en una definición mundialista.

La tanda tuvo 10 remates y cinco fallos, una marca inédita en definiciones mundialistas. Teun Koopmeiners abrió para Países Bajos y Neil El Aynaoui falló el primer lanzamiento de Marruecos; luego Justin Kluivert desperdició su intento para los neerlandeses, Soufiane Rahimi empató, Wout Weghorst volvió a adelantar a los europeos y Chemsdine Talbi respondió para el 2-2.

Después vinieron nuevos errores de Quinten Timber y Achraf Hakimi, antes de que Yassine Bounou le atajara el disparo decisivo a Crysencio Summerville e Ismael Saibari cerrara el 3-2 que metió a los africanos en octavos de final.

La eliminación golpeó con fuerza a Países Bajos, que no pudo sostener su favoritismo en una llave cerrada y terminó despidiéndose del Mundial en una de las definiciones más llamativas de la historia de la competencia.

Con la victoria, Marruecos siguió con vida en el torneo y se instaló entre los 16 mejores, aunque su clasificación quedó marcada por una tanda que será recordada más por los errores que por la precisión.