Medio inglés reveló rastros de clembuterol en pruebas de al menos ocho jugadores de Túnez

Al menos ocho jugadores de la selección de Túnez arrojaron hallazgos atípicos por clembuterol, una sustancia incluida en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje, durante los controles realizados en el Mundial 2026.

De acuerdo a una información publicada por el medio inglés Daily Mail, la presencia de la sustancia fue considerada más probablemente vinculada a una contaminación por carne consumida por el plantel en México que a motivos de mejora del rendimiento deportivo.

El reporte apuntó que los clubes de los futbolistas involucrados ya fueron informados de la situación, aunque se considera poco probable que los jugadores enfrenten nuevas sanciones por estos resultados.

El caso golpeó a Túnez en medio de una campaña muy complicada en la Copa del Mundo, donde perdió por 5-1 ante Suecia, 4-0 frente a Japón y 3-1 contra Países Bajos.

El mismo medio recordó que México registra antecedentes de positivos atribuidos a carne contaminada, como ocurrió en la Copa Oro 2011 y en el Mundial sub 17 del mismo año, casos en que las investigaciones apuntaron a contaminación y no derivaron en sanciones.

El clembuterol es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje por sus efectos estimulantes y anabolizantes, aunque también aparece con frecuencia en casos atribuidos a carne contaminada.

Entre sus antecedentes más conocidos figuran los positivos del boxeador mexicano Canelo Alvarez y del ciclista español Alberto Contador, quien perdió el Tour de Francia 2010.