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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Mohamed Salah rompió en llanto tras histórica clasificación de Egipto en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán egipcio marcó un penal "a lo Panenka" y celebró el paso a octavos de final.

Mohamed Salah rompió en llanto tras histórica clasificación de Egipto en el Mundial
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El capitán y figura de Egipto, Mohamed Salah, no pudo contener las lágrimas luego de la histórica clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial 2026, tras superar a Australia por 4-2 en la tanda de penales.

El exdelantero de Liverpool se emocionó después de que el elenco africano consiguió por primera vez avanzar a esta instancia en una Copa del Mundo, en una definición en la que el propio Salah convirtió con un lanzamiento "a lo Panenka".

"Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia", declaró Salah, quien también explicó su decisión de ejecutar de esa manera un penal clave en la serie.

"Si alguien tenía que hacerlo era yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último segundo. Tenía que hacerlo", añadió el atacante egipcio, convertido en protagonista de una jornada inolvidable para su selección.

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