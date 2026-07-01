Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago4.0°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Piero Hincapié se convirtió en el segundo expulsado por la "Ley Prestianni" en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador ecuatoriano fue expulsado por el árbitro Slavko Vincic tras taparse la boca en los minutos finales del partido con México.

Piero Hincapié se convirtió en el segundo expulsado por la
 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado con tarjeta roja directa en los minutos finales del duelo contra México en el Estadio Azteca, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras taparse la boca e infringir la nueva "Ley Prestianni".

El zaguero, tras un cruce con Santiago Giménez, se acercó al delantero mexicano y se tapó la boca para decirle algo al oído, provocando la reacción del jugador azteca, quien de inmediato avisó al árbitro la infracción del ecuatoriano.

El juez esloveno Slavko Vincic, al percartarse de la situación, fue avisado por el VAR y revisó la acción, y anunció su decisión: Expulsión con tarjeta roja. 

Esta es la segunda vez que se aplica este castigo en el Mundial; el primero también fue un sudamericano, el paraguayo Miguel Almirón, en el partido contra Turquía en la fase de grupos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada