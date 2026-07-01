Piero Hincapié se convirtió en el segundo expulsado por la "Ley Prestianni" en el Mundial

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado con tarjeta roja directa en los minutos finales del duelo contra México en el Estadio Azteca, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras taparse la boca e infringir la nueva "Ley Prestianni".

El zaguero, tras un cruce con Santiago Giménez, se acercó al delantero mexicano y se tapó la boca para decirle algo al oído, provocando la reacción del jugador azteca, quien de inmediato avisó al árbitro la infracción del ecuatoriano.

El juez esloveno Slavko Vincic, al percartarse de la situación, fue avisado por el VAR y revisó la acción, y anunció su decisión: Expulsión con tarjeta roja.

Esta es la segunda vez que se aplica este castigo en el Mundial; el primero también fue un sudamericano, el paraguayo Miguel Almirón, en el partido contra Turquía en la fase de grupos.