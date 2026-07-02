Portugal venció a Croacia en dramático final y se citó con España en octavos del Mundial

Portugal sacó adelante un complejo duelo ante Croacia para superar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a un agónico y sufrido 2-1, que lo emparejó con España para la siguiente ronda.

El primer tiempo tuvo numerosas aproximaciones de ambos lados, con predominancia de centros portugueses, pero las emociones y ocasiones más concretas se dieron tras el descanso.

Al comienzo del complemento, Rafael Leao desperdició un buen avance al querer habilitar a Cristiano Ronaldo en lugar de rematar, y poco después Mateo Kovacic forzó la primera de un puñado de buenas atajadas por parte de Diogo Costa.

La cuenta se abrió a los 53', cuando Ivan Perisic anotó el 1-0 croata al aparecer sin marca por el segundo palo tras el centro de Josip Stanisic. Tras cartón, los balcánicos ponían el 2-0 gracias a Igor Matanovic, pero antes hubo un claro off-side.

Justo después vinieron sucesivos remates a portería que encendieron a los fanáticos en Toronto.

En los 60' Cristiano Ronaldo colocaba el empate con genial definición tras el pase largo de Pedro Neto. Sin embargo, "CR7" entró levemente en fuera de juego y se anuló.

De todas formas, el VAR terminó sancionando un penal que Ronaldo convirtió para poder emparejar las cosas a los 63' y, de paso, marcar su primer gol en instancias de eliminación directa de un Mundial.

Ambos conjuntos siguieron presionando y alternando protagonismo, y Croacia también lamentó un gol invalidado por posición adelantada, de Petar Sucic a los 79'. Un minuto después, Cristiano salió reemplazado y los hinchas no dudaron en pifiar la decisión de Roberto Martínez.

Goncalo Ramos, que había entrado desde la banca tras la igualdad lusa, se vistió de héroe con el certero cabezazo del triunfo a los 90+4'.

Sin embargo, a Portugal aún le restaba sufrir, pues con el tiempo agregado cumplido, un autogol de Rúben Neves (90+2') empataba el duelo y mandaba todo al alargue.

Croacia festejó con todo, pero el VAR llamó a revisión al árbitro Espen Eskas, pues había dudas sobre un contacto del balón que debía determinar si había o no off-side. Finalmente el sensor del esférico acabó con el 2-2 anulado, para alivio y festejo portugués.

Ahora, Portugal y España protagonizarán un duelo entre ibéricos en octavos de final, el lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).