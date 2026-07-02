Scaloni fue cauto de cara al duelo con Cabo Verde: "No están aquí de casualidad"

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, anticipó el duelo contra Cabo Verde en 16avos del Mundial 2026 y fue cauto, recordando los resultados que lograron los africanos ante España y Uruguay en la fase de grupos.

"Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Contra España y Uruguay, a lo mejor, sufrió un poco más. Pero se defendió bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están aquí de casualidad", declaró Scaloni en la rueda de prensa en Miami.

En la misma línea, indicó que "estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento".

Scaloni también valoró el apoyo de los hinchas, considerando que Miami es la ciudad estadounidense con más nativos argentinos.

"Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sabría decirte si esta selección transmite algo más, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta argentina. Para nosotros es un refuerzo, no una presión. Esperamos que mañana nos den el apoyo que necesitamos en un partido que va a ser difícil y que disfruten viendo a este equipo", comentó.

Por último, Scaloni también habló de Francia, rival en la final de Catar 2022 y que presentó sus credenciales de candidato en el presente torneo.

"Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta", aseveró.

El partido entre Argentina y Cabo Verde, por un cupo a octavos del Mundial, arrancará este viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.