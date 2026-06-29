"Si aún no empatamos, entras": Ancelotti explicó la ausencia de Neymar ante Japón

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que una de las razones por las que su equipo pudo remontar a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial fue que no perdió la paciencia.

"Recibimos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. Estaba bien en el primer tiempo, forzamos un poco más en la segunda parte y al final todo salio bien", reflexionó el estratega.

A propósito del acierto a la hora de mantener a Casemiro, autor del gol del empate, y dar entrada a Gabriel Martinelli, expresó que "es bueno que los jugadores individualmente están en muy buen nivel y trabajan juntos".

Consultado por la situación de Neymar, Ancelotti expresó: "Hablé con él y le dije: si aún no hemos empatado el partido, entras en el 60 o el 65. Empatamos y no quería cambiar la estructura porque teníamos el control del juego".