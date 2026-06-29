El Muelle Prat en Valparaíso se llenó de color, tradición y devoción con la celebración de San Pedro y San Pablo, una festividad que cada 29 de junio reúne a pescadores, familias y visitantes en distintas localidades del país para rendir homenaje al patrono de quienes viven del mar.

Desde Arica hasta Chiloé, las actividades incluyeron procesiones por las calles y el mar, embarcaciones decoradas, paseos en lancha, misas y fiestas costumbristas, transformando la jornada en una de las expresiones religiosas y culturales más representativas de las comunidades costeras.

La conmemoración coincide con el Día del Pescador, fecha en la que los trabajadores del mar agradecen a San Pedro por los frutos obtenidos durante el año y le piden protección para las futuras faenas. Como parte de la tradición, la imagen del santo es trasladada en lanchas y botes mar adentro, acompañada por decenas de embarcaciones que participan en la procesión.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que llevarán la petición de los pescadores para declarar la festividad como patrimonio cultural: "Nuestra Seremi se va a contactar con ambos presidentes de caleta El Portales y El Membrillo para conseguir el patrocinio y hacer todo el proceso administrativo que permita culminar declarando la fiesta de San Pedro como patrimonio cultural. Ese es nuestro compromiso y, por lo tanto, felices de participar y felices de respaldar esta actividad que es propia de nuestra identidad, de nuestra querida región y nuestro querido Valparaíso".

Por otro lado, Millones precisó que se constituyó una mesa de trabajo para abordar distintas temáticas con dirigentes de pescadores, por ejemplo, un seminario sobre la jibia y la colaboración en proyectos con la Caleta Portales, Caleta el Membrillo, y los pescadores de la "exsudamericana" que se fueron a Quintero desplazados.

"Los pescadores son parte de nuestra identidad. Es una actividad que hay que cuidar y respaldar", dijo el delegado.

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