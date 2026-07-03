Suiza avanzó a octavos del Mundial con una tranquila victoria sobre Argelia

La selección suiza instaló su nombre en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar a Argelia en dieciseisavos con un marcador de 2-0 y un cómodo trámite de juego.

Pese a que los argelinos empujaron primero, el marcador helvético se abrió al minuto 10 con una gran jugada personal de Johan Manzambi que acabó en la anotación de Breel Embolo a boca de arco.

Desde entonces, el conjunto europeo llevó el encuentro a un terreno que le dio total tranquilidad: Calma para manejar el balón y avanzar poco a poco, y repliegue en bloque al perder la posesión.

El portero Gregor Kobel no pasó mayores zozobras, pues su defensa respondió bien ante los balonazos largos que buscaban sin éxito abrir espacios. Además, Manzambi generó peligro con algunas escapadas más por su orilla.

La segunda etapa comenzó con el 2-0 suizo, pues antes del primer minuto Dan Ndoye aumentó el marcador con un certero remate aprovechando una pelota suelta.

Los "Zorros del Desierto" se hicieron con el balón en el último cuarto de hora para buscar el descuento y meterse en partido. Sin embargo, los suizos mantuvieron su firmeza y administraron con calma el encuentro, impidiéndoles impidió terminar las jugadas.

Incluso, Suiza atacó por las bandas y Fabian Rieder desperdició una ocasión inmejorable para el 3-0 al minuto 81': Tenía todo el arco, pero remató justo hacia donde volvía Luca Zidane.

El partido acabó con pelotazos argelinos desesperados y cambios hasta que llegó el pitazo final.

De esta manera, Argelia quedó fuera de competencia y Suiza enfrentará el martes 7 de julio (16:00) al vencedor entre Colombia y Ghana, que jugarán este viernes 3 de julio a las 21:30 horas (01:30 GMT).